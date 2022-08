Explosion in Indiana: 3 Tote, 39 Häuser beschädigt

Bei einer verheerenden Explosion in der Stadt Evansville im Süden des US-Bundesstaates Indiana sind am Mittwochnachmittag mindestens drei Menschen getötet worden und Dutzende Häuser beschädigt worden. Elf davon laut US-Medien so schwer, dass sie aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen bzw. nicht mehr bewohnbar sind.