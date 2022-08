Hofburg-Wahl: Stronach unterstützt Wallentin

Tassilo Wallentin muss - so wie alle anderen Kandidaten auch - 6000 Unterstützungserklärungen sammeln und diese den Wahlbehörden bis zum 2. September vorlegen. Seine letzte Kolumne in der „Krone bunt“ erschien am Sonntag. (Anmerkung der Redaktion: Die Kolumne ging in Druck, bevor bekannt wurde, dass der Anwalt als Kandidat zur Bundespräsidentenwahl antreten möchte.)