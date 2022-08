Rettungsheli barg Radfahrerin auf Glocknerstraße

In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Rennrad links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein hölzernes Hinweiszeichen. Sie wurde an der Unfallstelle von mehreren Motorradfahrern erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum nach Schwarzach geflogen.