Koalition nötig, um „blutige Taten zu verfolgen“

Verbrechen kurz nach Kriegsbeginn

Erste Berichte von Kriegsverbrechen hatte es bereits kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar gegeben. Frauen waren vergewaltigt worden, in den Straßen des Ortes Butscha waren Leichen von Zivilpersonen gefunden worden. Es gab unter anderem Angriffe auf Theater, Schulen und Krankenhäuser. Das Weltstrafgericht in Den Haag ermittelt seit Anfang März und schickte das bisher größte Team ins Kriegsgebiet. Im Juli verpflichteten sich westliche Staaten, bei den Ermittlungen enger zusammenzuarbeiten.