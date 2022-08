Großfamilie mitten in Nacht von Inn-Insel gerettet

In eine missliche Lage geriet in der Nacht auf Sonntag eine afghanische Großfamilie in Völs bei Innsbruck: An die zehn Personen waren nach einer Grillerei plötzlich auf einer Insel im Inn regelrecht gefangen. Dort, wo am Nachmittag das Wasser noch knöcheltief war, stieg der Pegel binnen der nächsten Stunden auf Brusthöhe an. Wasserrettung und Feuerwehr mussten mit Schlauchbooten anrücken.