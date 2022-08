„Le Le“ oder „ein Gruß aus der heilen Welt“

Warum ist der erste Geburtstag von „Le Le“, dem Panda-Baby im Zoo von Singapur, für mich als Vorarlberger überhaupt so wichtig? Weil diese Meldung zeigt, dass momentan gerade nichts auf der Welt anbrennt, mit dem man die Angstszenarien weiter befeuern könnte. Das mit den Affenpocken funktioniert nicht so recht, der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach hat sein persönliches Corona auch endlich hinter sich und mahnt nicht mehr so laut, der Krieg in der Ukraine döst so irgendwie vor sich hin.