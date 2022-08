Wien: Scherenangriff auf 24-Jährige in Straßenbahn

Geschehen war der dramatische Vorfall am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr, wurde seitens der Polizei aber erst am Freitag bekannt gegeben. Die mutmaßliche Täterin, eine 55-jährige Österreicherin, hatte in der Straßenbahn bei der Station Schottentor in der Inneren Stadt plötzlich zu schreien begonnen. Augenblicke danach versuchte sie mit einer Schere auf eine 24-jährige Frau loszugehen.