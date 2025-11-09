Spannende Achtelfinal-Paarungen sind garantiert!

Der Sport-Riss-WFV-Landescup biegt in die Zielgerade ein. Kürzlich wurde im krone.tv-Studio die Auslosung für das Achtelfinale vorgenommen. Die Paarungen sind vielversprechend – Titelverteidiger Helfort muss auswärts ran. Im Video gibt es die Auslosung des Achtelfinales und die Highlights der 3. Runde.