Frau von Sonnenschirm aufgespießt und getötet

In Südkalifornien ist eine Frau am Strand Garden City Beach in Horry County von einem Sonnenschirm aufgespießt worden. Dieser hatte sich bei Wind aus seiner Verankerung gelöst und Tammy Perreault mit dem spitzen Ende der Stange in die Brust getroffen. Laut Gerichtsmedizin starb die 63-Jährige rund eine Stunde später im Krankenhaus.