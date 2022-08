Krise? NÖ-Wirtschaftskammer zahlte höhere Gagen

Trotz Corona und Co. scheint es so, als ob die Uhren in der geschützten Welt der Wirtschaftskammer und deren politischen Funktionären noch ganz anders ticken. Während nämlich die kleinen Unternehmer nicht nur rein sprichwörtlich um das tägliche Überleben kämpfen, fettete die heimische Kammer - siehe Link - ihre Gagen der gewählten Vertreter sogar noch ordentlich auf. In absoluten Zahlen ist die Steigerung zwischen Enns und Leitha sogar bundesweit Spitze!