Van der Bellen: In „geheimer Mission“ auf der MaHü

Grüne Hochburg in Wien

Aber warum gerade hier an der Ecke zwischen sechstem und siebtem Gemeindebezirk? 2016 holte Van der Bellen in der grünen Hochburg Neubau österreichweit eines seiner besten Ergebnisse. Satte 82,37 Prozent. Pogo und seine Bierpartei hatten die Plakate für die Wien-Wahl 2020 ausschließlich auf der MaHü aufgestellt, was ihm wienweit insgesamt elf Bezirksratsmandate einbrachte.