Neuer Beratungsservice für ukrainische Geflüchtete

Um ukrainischen Kriegsvertriebenen einen Beratungskontakt in der Muttersprache zu ermöglichen, stellte Rat auf Draht fünf neue Mitarbeiter ein, welche selbst ukrainischen Hintergrund haben und psychologisch ausgebildet sind. Diese haben eine Vernetzung in der Community und sind somit in der Lage, geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen bei Problemen oder Belastung zu helfen und bieten psychosoziale Beratung, wie es am Mittwoch in einem Pressegespräch hieß.