Gewinnen Sie eine Auszeit in der Therme der Ruhe!

Neue Sauna Platane und Restaurant Magnolie

Die neue Sauna Platane wird alle Fans der Hitze erfreuen. In der Außensauna mit Panoramaausblick in den Curpark wird vor jedem Spezialaufguss die frische Luft hereingeholt und der Schwitz- und Gesundheitseffekt dadurch noch verstärkt. Kulinarisch kommen die Thermengäste im neuen Restaurant Magnolie auf ihre Kosten, wenn die Gerichte mit regionalen Produkten aus dem Thermen- und Vulkanland zubereitet und an den Tisch serviert werden.