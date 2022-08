Tiwag schüttet 40 Millionen € Sonderdividende aus

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Tiwag und ÖVP-Spitzenkandidat bei den Tiroler Landtagswahlen Anton Mattle sprach ein Machtwort. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird die Tiwag nun doch eine Sonderdividende in Höhe von 40 Millionen Euro an seine Eigentümer ausschütten. Wie das Geld gegen die Teuerung eingesetzt wird, ist ungewiss.