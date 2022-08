FPÖ fordert Sonderlandtag zum Thema Teuerung ein

Abwerzger erinnert an den 21-Punkte umfassenden Forderungskatalog seiner Partei für eine rasche finanzielle Entlastung der breiten Bevölkerung in Tirol. Konkret: „Auf Landesebene braucht es eine rasche Tarifreform beim Verkehrsverbund Tirol, die Einführung eines echten Sozialtarifs bei allen Tiroler Energieerzeugern und Energieanbietern, eine Sozialmarktoffensive und die Erhöhung der Schulstarthilfe.“ Er appelliert an alle Parteien, der Forderung nach einem Sonderlandtag nachzukommen.