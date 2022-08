Die schönsten Gärten von Österreich

Erholsames Leben in Grünruhelage. Der Name „Via Sacra, die heilige Straße“ wurde in Anlehnung an den vorbeiführenden Pilgerweg gewählt. Die freistehende Liegenschaft befindet sich auf einem kaum einsehbaren Grundstück (ca. 985 m²) und liegt etwas erhöht in leichter Hanglage am Fuße des kleinen Anningers oberhalb der Straße mit einem wunderschönen Ausblick zu den sonnigen Hängen des Eichkogels.