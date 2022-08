Ohne Stromvertrag: 86-Jährige mehrfach gemahnt

Am 8. Februar 2021, wo noch strenge Corona-Regeln gegolten haben, sei ein Vertreter in die Wohnung seiner Mutter gekommen, schildert Gerald. S., und habe mit ihr den Stromliefervertrag geschlossen. Diesen habe er bereits einen Tag später per E-Mail widerrufen, am 10. Februar sei die Stornierung von der Firma bestätigt worden. Fall erledigt, dachte der Leser. Dachte.