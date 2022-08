Vorgeschmack auf ein langes Blackout

Am Montag kurz vor 11 Uhr war diese scheinbar bis dato so weit entfernte Situation voll da. Kein Strom. In und um Innsbruck, so auch bei uns in der Redaktion. Und plötzlich wurde mir, wurde dem ganzen „Krone“-Redaktionsteam bewusst, was eigentlich Tag für Tag von genügend Stromzufuhr abhängt. Und was mit einem (Strom)-Schlag plötzlich alles nicht mehr möglich ist. Kein Bildschirm, kein Drucker, kein Kopierer, kein Telefon, kein Internet, einfach nichts. Nicht zu sprechen von Liften, Aufzügen, automatischen Türen, Kühlhäusern und vieles mehr.