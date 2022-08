Oberliga-Neuling hat Durchmarsch im Visier

Die Premiere war ein voller Erfolg! Dabei begann das erste Oberliga-Spiel von Tillmitsch in der Klubgeschichte gar nicht nach Wunsch, der Aufsteiger hinkte Gratkorn bis zur Pause mit 0:1 hinterher. Doch gleich nach Wiederbeginn drehte Tillmitsch auf - und wie! Bernsteiner mit einem Doppelpack sowie Hackinger knipsten den Gästen in elf Minuten das Licht aus. Am Ende jubelte der Aufsteiger über einen 5:1-Sieg.