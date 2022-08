„Suizid“ des Bekannten war Mord im Vollrausch

Am Tatort war überall Blut

Als die Einsatzkräfte um 15.30 Uhr am Tatort, einem schmucken, gelben Haus in der Gröbminger Stoderstraße, eintreffen, bietet sich ihnen ein Bild des Schreckens: Überall ist Blut, am Boden liegt ein Mann, regungslos. Alle Wiederbelebungsversuche sind vergebens, der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen.