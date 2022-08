Lisa Grill und ein Drama in mehreren Akten

Seit dem Schicksalstag nicht mehr auf Skiern

Denn seither ist die dreifache Junioren-Vize-Weltmeisterin von 2020 nicht mehr auf Skiern gestanden. Die schwere Beinverletzung wird zum Drama in vielen Akten. „Es gab auch Gedanken ans Karriere-Ende. Aber die sind nun einmal ad acta gelegt“, meinte die 21-Jährige. Die sich vor sechs Wochen einer erneuten Operation in Graz unterziehen musste. „Es war die fünfte Vollnarkose in dieser Causa“, erzählte Lisa. Diesmal wurde der 30 Zentimeter lange Marknagel früher als geplant entfernt. „Weil ich einfach immer Schmerzen gehabt habe, nie richtig trainieren habe können.“