Nächtliche Suchaktion: Wanderin schlief auf Bank

Die 66-Jährige war erst am Sonntagmorgen nach langer Busfahrt mit einer Reisegruppe in Auffach angekommen. Trotzdem entschlossen sich die Urlauber, gleich am Vormittag – mit Seilbahnunterstützung – eine Wanderung auf den Schatzberg (1898 m) zu unternehmen. „Jeder sollte dann selbstständig wieder ins Tal absteigen“, informiert David Pacher von der Polizei in Kramsach.