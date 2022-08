Vier Goldene und eine Mütze Schlaf für Gigler

Noch am Sonntag fuhr Heiko Gigler von Wolfsberg über die Pack zurück in seine Wohnung in Graz. Dort konnte er nach vier Wettkampftagen endlich wieder ausschlafen. Bis 8 Uhr. Dann ging es schon wieder ins Becken. „Zum ausschwimmen - also nur ein bisschen plantschen“, lacht der 26-Jährige. „Danach gab‘s noch eine Physio-Einheit.“