Waldbrand in Serfaus gelöscht: Aufräumen dauert an

Ein Waldbrand im Tiroler Serfaus, der mehrere Feuerwehren sowie die Bergrettung im Bezirk Landeck seit Freitag in Atem gehalten hatte, konnte Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr schließlich gelöscht werden. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei jedoch in den Abendstunden noch an.