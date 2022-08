Feurstein zeigt bei Premiere mit Topleistungen auf

Nachdem der Heeressportler am Mittwoch beim „Alpenhaus Trophy“-Hillclimb, bei dem es auf 7,27 Kilometer gleich 980 Höhenmeter zu bezwingen galt, in der Eliteklasse auf Rang 49 geklettert war, landete er am Donnerstag beim Zeitfahren auf dem ausgezeichneten 19. Rang. Am Freitag wartete dann ein Shorttrack-Rennen, bei dem Feurstein - der vom österreichischen Radsportverband wie seine Schwester Lisa und Julius Scherrer (Übersaxen) für die WM im französischen Les Gets (24. bis 28. August) nominiert wurde - sensationell auf Position 14 fuhr, womit er als 37. der Gesamtwertung in den finalen 70-Kilometer-Marathon ging.