Doppelter Regenbogen bildet sich über Österreich

Gleich zwei Fotos eines doppelten Regenbogens erreichten uns von unseren Leserreportern Benny S. und Harald W. S. konnte den Regenbogen am Eisenberg sehen, sein Foto wurde von der Hanglage Szapary aufgenommen. W. sah den Regenbogen im niederösterreichischen Schwadorf in Richtung Bruck an der Leitha. Aufgenommen hat er sein Foto von der Waldkapelle am Schwadorfer Wald.