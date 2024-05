Israels Sängerin: „Bekomme so viel Unterstützung!“

Am Donnerstagabend findet das zweite Semifinale des Eurovision Song Contest statt. 16 Länder treten im weltweit größten Musikwettbewerb auf und kämpfen um ein heiß begehrtes Ticket ins große Finale am kommenden Samstag. Darunter befindet sich auch das Land, dessen Teilnahme seit Monaten für Aufregung sorgt: Eden Golan tritt in diesem Jahr für Israel an. Direkt vor ihrem Auftritt hat das krone.tv-Reporterteam sie in der Malmö Arena noch schnell vors Mikro bekommen.