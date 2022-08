Der LASK weint um die beste seiner guten Seelen

Im letzten Herbst hatte Helmut Oberndorfer nicht mehr zu einem Conference-League-Auswärtsspiel mitfliegen können, beim Testspiel am 9. Juli gegen Eintracht Frankfurt konnte er nur noch stark gestützt auf die Treppe in den VIP-Klub gehen . . . Doch auch wenn Helmut Oberndorfer zuletzt von Krankheit und Alter schwer gezeichnet war, wollte er dennoch seinen LASK sehen. Den er seit mehr als 20 Jahren unterstützt hat. Weniger als Investor und Sponsor, denn als Gönner und Freund. Wenn einer die Bezeichnung „LASK-Freund“ verdient hat, dann allen voran dieser Wirtschaftsmagnat - was jedoch nicht die Leistungen der anderen LASK-Freunde schmälern, sondern seine Liebe zum Klub untermauern soll. Weshalb feststeht: Helmut Oberndorfer wird dem LASK in erster Linie als Mensch fehlen!