WWF beeinsprucht Tiroler Abschussbescheid für Wolf

Geisler: „Realitätsverlust“

Dem Wolf wird vorgeworfen, 41 Schafe gerissen zu haben. Der zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) kündigte zuletzt an, im Verfahren eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs beantragen zu wollen. Dass der WWF gegen den Abschussbescheid Einspruch erheben will, sei aber „Realitätsverlust in Reinkultur“. Herdenschutz sei in dem Gebiet, wo der Wolf aktiv sei, „aufgrund der geografischen Gegebenheiten (Steilheit, Felsen, Größe, Gräben etc.) nicht machbar.“