Ellen Pompeo tritt bei „Grey‘s Anatomy“ kürzer

Pompeo hat neue Rolle angenommen

Der Grund: Pompeo hat eine Rolle in Mini-Serie von Hulu angenommen, in der sie nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch als ausführende Produzentin tätig sein wird. Die noch namenlose Serie basiert auf der wahren Geschichte von Natalia Grace, deren Adoptiveltern behaupteten, sie sei eine erwachsene Soziopathin, die so tun würde, als sei sie ein Kind.