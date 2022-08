Microsoft testet Familien-Abo für Xbox Game Pass

„Ab heute können Xbox Insider in Kolumbien und Irland einen (Abo-)Plan testen, der es mehreren Personen ermöglicht, die Vorteile von Game Pass Ultimate zu nutzen“, erklärte Tyler Mittleider, Senior Technical Program Manager bei Microsoft, am Donnerstag in einem Blogeintrag. „Das macht es noch einfacher, die besten Game-Pass-Spiele mit Freunden und Familie auf Konsole, PC und in der Cloud zu spielen, da ihr bis zu vier Personen zu eurem Abonnement hinzufügen könnt, die alle ihren eigenen Zugang zu Xbox-Game-Pass-Ultimate-Spielen, -Inhalten und -Vorteilen haben.“