Victoria Beckham im Krieg mit Schwiegertochter

Weil Brooklyn, der mit seiner Frau in Miami lebt, in das Drama mit hineingezogen wurde, hat der 23-Jährige seine Eltern in den vergangenen Monaten kaum noch gesehen und auch fast nicht mehr mit ihnen gesprochen. „Seit Brooklyn dann auch noch das Cover des britischen Magazins ‚Tatler‘ gepostet hat, auf dem Peltz als die ‚Neue Mrs. Beckham‘ tituliert wird, herrscht Eiszeit!“, fügte der Insider hinzu.