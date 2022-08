Jeder zehnte Unfall durch Alko-Lenker

Wieder mehr Alko-Unfälle

Interessant ist auch die Entwicklung in unserem Bundesland: So gab es im ersten Quartal 2019 insgesamt 1231 Verkehrsunfälle. Bei 88 davon war Alkohol im Spiel, ein Anteil von 7,1 Prozent. Während der Pandemie sah’s so aus: 2020 wurden 924 Unfälle gezählt, davon 68 mit Alkohol, das waren 7,4 Prozent. Am niedrigsten waren die Werte im Vorjahr mit 959 Unfällen, davon 63 im Rausch – 6,3 Prozent.