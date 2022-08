Volle Kraft voraus für Gas von Feldern der Bauern

Binnen Jahresfrist werden alle unsere Molkereistandorte auf Biomasse- und Biogasbetrieb umgestellt sein“, versprechen Schärdinger-Chef Josef Braunshofer und Obmann Stefan Lindner. Leuchtturmprojekt des Duos: der Standort in Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten! Dort werden mehr als 15 Prozent des gesamten „weißen Goldes“ der Berge veredelt – die größte Molkerei Österreichs. Die Ökorevolution vom Feld ist auch an den acht anderen Firmensitzen in Wörgl in Tirol, Feldkirchen, Wels, Geinberg, Rohrbach (OÖ) sowie Klagenfurt und Voitsberg (Steiermark) im Gange.