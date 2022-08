Minister-Brief an Polizei: „Urheber ausforschen“

„Reflexartiges Schlechtreden der Polizei“

Der Minister spart in seiner Nachricht allerdings auch nicht mit Kritik an den Kritikern und nimmt seine Behörde deutlich in Schutz: „Eine Empörung jagt die nächste und Menschen werden, vor allem in den sogenannten ,sozialen‘ Medien, an den Pranger gestellt. (...) Ein reflexartiges und generelles Schlechtreden (...) der Polizeiarbeit in unserem Land ist jedoch völlig unangebracht und unzulässig. Sie können sich darauf verlassen, dass ich das als Innenminister nicht zulasse. Und Sie können sich vor allem des Vertrauens der Menschen in unserem Land gewiss sein.“