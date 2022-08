Mann überlebt in Luftblase unter gekentertem Boot

Vor der Küste Spaniens hat ein 62-jähriger Franzose bei stürmischer See 16 Stunden in einer Luftblase unter seinem gekenterten Segelboot überlebt, nachdem es ihm noch gelungen war, einen Notruf abzusetzen. Er konnte - wie jetzt bekannt wurde - am Dienstag von der spanischen Küstenwache gerettet werden und überstand sein Abenteuer wie durch ein Wunder völlig unbeschadet.