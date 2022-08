Das steckt hinter dem Kombucha-Phänomen

Hierbei gilt: Je sauerer der Kombucha, desto besser. Kombucha muss man fermentieren. Die optimale Prozedur des Fermentierens dauert 10 Tage. Und wie funktioniert es? So. Man braucht zuerst einmal eine sogenannte Scoby ((Simbiotic Culture Of Bacteria and Yeast), praktisch eine Bakterien- und Hefenkultur. Kann man vom Internet bestellen. Dann Tee. Dann Zucker. Und das war‘s.