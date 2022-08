Bewusst getrickst? Bericht belastet Ex-Ministerin

Das liest sich im Bericht der WKStA nun allerdings ganz anders. Im Zeitraum von Dezember 2017 bis Ende Mai 2018 organisierte Beinschab Impulsreferate für Karmasin - etwa für die „Politische Akademie der ÖVP“, für eine Fachtagung in Südtirol oder für eine Eventagentur. Karmasin bat Beinschab damals laut WKStA, erst im Juni 2018 die Rechnung zu legen. Als Grund gab sie demnach in einem Mail an: „Bitte aber noch nicht verrechnen, erst Juni. Ich darf nix verdienen.“