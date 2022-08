Nach heißem Freitag geht‘s mit Temperaturen bergab

Am Freitag soll es in Österreich vorwiegend sonnig und heiß werden. So liegen die Temperaturen am Morgen zwischen 13 und 22 Grad, die Höchsttemperaturen bei 30 bis 37 Grad. Im Westen Österreichs soll es aber im Laufe des Tages zu vermehrtem Regen und Gewittern kommen, teilweise kommt es zu starken Schauern. Im Osten hingegen bleibt es den ganzen Tag über sonnig.