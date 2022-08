„Meet your Maker“: Plündern und geplündert werden

In „Meet the Maker“ nehmen Gamer an einem taktischen Kampf um die begehrteste Ressource des Planeten und den Schlüssel zur Evolution teil: reines genetisches Material. Aber es wird nicht einfach sein, es zu beschaffen. Spielende müssen labyrinthartige Außenposten bauen und befestigen, die das kostbare Material gewinnen und bewachen, oder die Kreationen anderer Spieler infiltrieren und überlisten, um mehr zu sammeln. Da jeder Außenposten im Spiel von der Community gebaut werde, seien die von den Fans erstellten Inhalte die treibende Kraft des Spiels, so Behaviour Interactive in einer Mitteilung.