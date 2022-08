In der Liga regiert magische Zahl 26

Unterm Strich können die Klubs sehr wohl mehr als zehn Legionäre im Kader haben, müssen Überzählige allerdings am Spieltag halt auf die Tribüne setzen. Der Bulls-Kader umfasst derzeit 25 Spieler, davon fallen 19 (inklusive Predan) unter Ü24-Cracks. Mit gesamt acht Legionären. „Wir gehen mit diesem Gesicht der Mannschaft in die Saison“, glaubt Klub-Manager Helmut Schlögl an das letztendlich in der Verteidigung komplett umgebaute Team. Das im Training bereits mit hoher Intensität gefiel. Am Freitag wartet der erste Test in Budweis.