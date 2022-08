„Ich bin ein vollkommen ehrgeizloser Schauspieler“

Nun führt den Deutschen sein Weg erstmals nach Salzburg. Im Vier-Personen-Stück „Verrückt nach Trost“ spielt er an der Seite von Sebastian Blomberg, André Jung und Ursina Lardi. Auch sie sind neben ihren Engagements auf den Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum erfahrene Filmschauspieler. Was macht nun aber den Unterschied zwischen den beiden Bereichen? „Generell kann man sagen, Zeit in einer Produktion zu haben, kann man gar nicht genug schätzen“, meint Ursina Linardi. Für das Theaterstück „Verrückt nach Trost“, das am 6. August seine Uraufführung bei den Salzburger Festspielen feiert, gab es mehr als genug Zeit für die mitwirkenden Schauspieler. Rund zwei Jahre hat die konkrete Stückentwicklung von Regisseur Thorsten Lensing in Anspruch genommen.