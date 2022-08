Gazprom hat baugleiches Ersatzteil schon auf Lager

In Deutschland wächst der Unmut über Russland im Streit um die für Nord Stream 1 gedachte Gasturbine. Nun legte Siemens-Vorstandschef Christian Bruch nach und bringt damit Russland in Erklärungsnot: Gazprom hätte in der betroffenen Gasverdichterstation bereits ein baugleiches Ersatzteil auf Lager, erklärte er am Mittwoch. Es gebe daher keinerlei Grund für eine Reduktion der Liefermengen Richtung Europa.