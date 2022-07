Gazprom-Turbine offenbar erst in Deutschland

Russland arbeitet an Schreckgespenst

Russland wusste den Konflikt aber gezielt für sich zu nutzen: Man habe keinerlei Bestätigung für den Transport erhalten, erklärte Gazprom zuletzt. Dadurch wäre der Zeitplan der Wartungsarbeiten und in weiterer Folge auch die Gaslieferungen in Richtung Westen gefährdet. Man könne darüber hinaus auch nicht garantieren, ob nach der Wartung der Anlage überhaupt noch Gas fließen könne, baute man eine Drohkulisse auf.