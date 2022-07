Russland bremst bei Rücknahme von Gasturbine

Der internationale Streit um die nach wie vor ausstehende Gasturbine für die Pipeline Nord Stream 1 erreicht eine neue Ebene. Insidern zufolge hängt diese nach ihrer Wartung in Kanada nämlich nach wie vor in Deutschland fest. Berlin und der Kreml weisen sich nun gegenseitig die Schuld zu. Die Gas-Versorgungslage in Österreich ist indessen weiter äußerst angespannt.