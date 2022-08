Jagerhofers Konferenz-Schiff soll zum Wörthersee

Das Floating Conference Center, das die Bühne für Kongresse am Wörthersee sein soll, wurde von Architekt Günther Domenig, Schiffsbauer Richard Anzböck und Manfred List den Hoteliers ausführlich vorgestellt. „Seit drei Jahren bereiten wir das Projekt vor, die Kosten werden sich auf 13 Millionen belaufen. 80 Prozent davon sind schon finanziert. Von der öffentlichen Hand brauche ich dafür keine Zuschüsse“, sagt Hannes Jagerhofer, der dasselbe Projekt am Freitag in Wien vorstellt. Auch dort will man das Floating Conference Center unbedingt für die Donau. Langfristig sollen solche Solar-Schiffe weltweit auch in Miami, Hamburg oder Amsterdam stehen.