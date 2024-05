„Zuagrast“ und mit Pioniergeist aufgestiegen

Knaus war 1808 in der Gottschee im heutigen Slowenien geboren. Die Gottscheer hatten den Freibrief für den Hausiererhandel, Knaus hatte zudem Kontakte zu guten Südfrüchten, und so eröffnete er in Kärnten sein Geschäft. „Damals lief es in St. Veit wirtschaftlich nicht gut. Es gab keine Privilegien im Eisenhandel mehr, die Bevölkerung hat sich halbiert, 1829 kam es zu einem verheerenden Stadtbrand – aber für Pioniere wie Johann Knaus war es eine Aufbauzeit“, erklärt der Historiker Regenfelder.