Zulassung für Floating Conference Center ist da!

Jagerhofer-Projekt in Wien?

Jetzt hat sich auch die Bundeshauptstadt Wien eingeschaltet: „Das Schiff soll auf der Donau fahren, die kompletten Schiffspläne würden abgekauft werden.“ Jagerhofer will aber dem Wörthersee treu bleiben. „Bis September 2023 könnte das Projekt am See verwirklicht werden.“