Flugzeug musste in Vorarlberg auf Wiese notlanden

Pilot übernachtete in Eichenberg

Der Deutsche konnte den Flieger noch einige Minuten in der Luft halten, bevor er eine freie Wiese in Eichenberg entdeckte. Auf dieser wollte er notlanden, was ihm auch gelang. Sowohl das Flugzeug als auch er selbst setzten wohlbehalten auf der Wiese auf. Auch sonst wurde niemand verletzt.