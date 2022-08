47-Jähriger trat Freundin mehrmals in Gesicht

Brutale Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag mitten in einem Park in Innsbruck ab. Vermutlich aufgrund eines vorangegangenen Beziehungsstreits trat ein 47-jähriger Rumäne seiner Partnerin (37) mehrmals ins Gesicht. Die Frau musste mit einer schweren Verletzung im Bereich der Nase in die Klinik gebracht werden.